السودان: لا علم لنا بزيارة وفد إسرائيلي

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، الثلاثاء الماضي، أن وفدا إسرائيليا سيزور الخرطوم، اليوم الأحد - ذكر مصدر أن الزيارة قد ترجأ لغد الاثنين - ليبحث مع المسؤولين السودانيين، ترسيخ عملية تطبيع العلاقات بين الدولتين، على خلفية إعلان السودان قبوله تطبيع علاقاته مع إسرائيل، مقابل حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ونقلت الصحيفة على لسان وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين، أن وزارته ومجلس الوزراء لا علم لهما بتلك الزيارة ولا بتفاصيلها ولم يبلغهم أحد بأجندة الوفد.
وأضاف قائلا:
أنا وزير الخارجية المكلف، لم يتم الاتصال بي على الإطلاق أو بالوزارة، في أي شيء له علاقة بإسرائيل، ووزارة الخارجية ليس لديها أي علم من أي جهة كانت بوصول أي وفد من إسرائيل. قرأنا عنه مثلنا والآخرين في أجهزة الإعلام.
وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية أن الزيارة هي الأولى للسودان بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موافقة حكومة الخرطوم على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ونقلت الهيئة أن الوفد سيتكون من موظفين في مجالات مهنية معينة، ولن يكون وفداً ذا طابع سياسي، وأن عدده أقل من الوفد الذي زار الإمارات في سبتمبر/أيلول الماضي.
يذكر أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات مع ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان.
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