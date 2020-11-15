شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 5.8% الشهر الماضي.. والأغذية تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر الماضي، راصدة التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتغير الشهري للمؤشر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وأوضح التقرير ارتفاع أسعار المستهلك في شهر أكتوبر الماضي، عن أسعارها في شهر أكتوبر 2019 بنسبة تصل إلى 5.8%، وعن شهر سبتمبر 2020 بنسبة بلغت 0.1%.

وأشار التقرير إلى أن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات، والتي ارتفعت بنسبة 13%، وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة 7%.

ولفت التقرير إلى أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت في شهر أكتوبر 2020، بمقدار 0.6% عن مثيلاتها في شهر سبتمبر 2020، وبمقدار 13% عن شهر أكتوبر 2019.

فيما سجل قسم التبغ ارتفاعًا عن شهر سبتمبر 2020 بمقدار 0.1%، و13.2% عن شهر أكتوبر 2019.

فيما انخفضت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.1% عن شهر سبتمبر 2020، وبنسبة 0.7% عن شهر أكتوبر 2019.

وأتاحت الهيئة تفاصيل ارتفاع وانخفاض السلع عبر الرابط (أضغط هنا).