شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «حساب المواطن» بشأن طلبات الاعتراض على دفعة شهر نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلن برنامج حساب المواطن ، اليوم الأحد ، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ36 لشهر نوفمبر 2020 .

وأوضح البرنامج أن إرسال طلبات الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي “هنا” .

وكان البرنامج قد أودع الثلاثاء الماضي مبلغ 1.8 مليار ريال مخصص الدفعة الـ36 لشهر نوفمبر لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم.