شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «حساب المواطن» بشأن طلبات الاعتراض على دفعة شهر نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلن برنامج حساب المواطن ، اليوم الأحد ، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ36 لشهر نوفمبر 2020 .
وأوضح البرنامج أن إرسال طلبات الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي “هنا” .
وكان البرنامج قد أودع الثلاثاء الماضي مبلغ 1.8 مليار ريال مخصص الدفعة الـ36 لشهر نوفمبر لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم.
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