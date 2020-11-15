شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يُطلق تحذيراً عالي الخطورة بشأن تحديثات «أبل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني ، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة لكل القطاعات من تحديثات “أبل” .

وأوضح المركز أن “أبل” أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، توصي الشركة بتحديث عدة منتجات.

وحذّر المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية.