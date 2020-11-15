شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من مليون و 300 ألف وفاة بكورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجّلت أكثر من مليون و300 ألف وفاة بـ«كورونا» المستجد حول العالم منذ ظهر الفيروس في الصين أواخر العام الماضي، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس.



وتزداد سرعة تفشي الفيروس مجدداً في وقت تضرب موجة ثانية من الإصابات أوروبا وأمريكا. وسجّلت واحدة من كل خمس وفيات تقريباً في أمريكا، البلد الأكثر تضرراً بالفيروس في العالم .

حيث تم الإعلان عن 244.345 وفاة. وتعد البرازيل البلد الثاني الأكثر تضرراً في العالم حيث سجّلت 164.737 وفاة ومن ثم المكسيك بـ97624، فيما حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن المعلومات المضللة قد تقلل من حجم الفائدة المرجوة من اللقاحات.