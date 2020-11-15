طيران الإمارات يعلن توفير عروض خاصة للمواطنين والمقيمين في الدولة للسفر للمالديف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت طيران الإمارات، عن توفير عروض سعرية خاصة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات للسفر إلى المالديف.



وتضم جزر المالديف بعضاً من أفضل الفنادق والمنتجعات في العالم، وتتيح لزوارها الاستمتاع بشواطئها ذات الرمال البيضاء ومرافق السبا ذات المستوى العالمي وممارسة الرياضات المائية والاستكشاف تحت الماء.

وتتضمن العروض برامج عطلات شاملة في عدد من الفنادق والمنتجعات المختارة، حيث يمكن الاستمتاع بعطلة 3 ليال في منتجع ريو أتول (خمس نجوم) ابتداءً من 4879 درهماً في الدرجة السياحية و15929 درهماً في درجة رجال الأعمال.

وتتضمن فنادق ومنتجعات النجوم الخمس التي تغطيها العروض كلاً من: "صن سيام أرو فوشي" ابتداءً من 4999 درهماً للشخص الواحد وإقامة الأطفال مجاناً، "أوبلو سيليكت آت سانجيلي، مالديف" ابتداءً من 6689 درهماً بما في ذلك الانتقال بين المطار والمنتجع بقارب سريع، و"أنانتارا كيهافا" ابتداءً من 8899 درهماً وترقية مجانية إلى فيلا مع مسبح.

وتسري هذه العروض على الحجوزات التي تُجرى حتى 28 نوفمبر الجاري، للسفر بين 29 نوفمبر و6 ديسمبر 2020.

تغطية "كوفيد- 19"

تغطي طيران الإمارات مجاناً تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" لعملائها مهما كانت وجهتهم أو درجة سفرهم إذا ما ظهرت عليهم أعراض المرض أثناء وجودهم بعيداً عن بلدانهم. وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 ديسمبر 2020.

وتبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم مواصلة الاستفادة من الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد بلوغ وجهتهم مع طيران الإمارات.

الصحة والسلامة

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً، وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.