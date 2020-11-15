وسيمكن من خلال "الإقامة الذهبية"، للسلطات الإماراتية، أن تمنح بعض الوافدين إقامة مميزة للاستفادة من خدماتهم. وجاء ذلك في إعلان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الإمارات، وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم. ​وقال محمد بن راشد، في تغريدات عبر تويتر: "الإخوة والأخوات... اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين، لمدة ١٠ سنوات". وأوضح أن الفئات التي يمكن أن تشملها "الإقامة الذاتية"، جاءت على النحو التالي: - جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة. - كافة الأطباء. - المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية. - متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر. ​- الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الإصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات. - بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم. وقال محمد بن راشد، إن "هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات أخرى لاحقا". وأتم حاكم دبي بقوله "العقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات".

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تطرح "الإقامة الذهبية"... هذه تفاصيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.