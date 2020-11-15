مشهد مرعب لسقوط شرفة إحدى البنايات في مصر بسبب الأمطار... فيديو

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" مقطع فيديو لسقوط شرفة إحدى البلكونات في محافظة الدقهلية، بسبب سرعة الرياح والأمطار الرعدية المصحوبة بالثلوج التي ضربت مدينتي المنصورة وطلخا.

وتسببت ذلك الحادث في أحداث خسائر مادية وبشرية، حيث تهشمت عدد من السيارات وأصيب عدد من المارة بكسور متفرقة.

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وشهدت مدينة المنصورة مساء أمس، تجمع كميات كبيرة من الأمطار، خاصة فى المناطق المنخفضة، مما أدي إلى بطء وتوقف حركة السير به.

كما تعرض عدد من المنازل للغرق فى بعض المناطق الشعبية بمدينة المنصورة وطلخا ومركز المنصورة.

ورصدت التقارير الصحفية أيضا سقوط عدد من أعمدة الإنارة، ما أدى لتعطل الحركة المرورية بصورة كبيرة في تلك المدن.

وكان أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قد أعلن تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات نتيجة لسوء الاحوال الجوية، وجه رؤساء مجالس المدن والأحياء بالتحرك نحو رفع تراكمات المياه من الشوارع لتسير حركة المرور بالشوارع.