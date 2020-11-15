تصريح ولي العهد

!سموه الكريم : هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن

كان لتصريح سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفطه الله الآثر الإيجابي في نفوس الشعب وذلك بعد ان كانت جائحة كورونا ذات الآثر السلبي على جميع اقتصاديات العالم ولكن بعزيمة القيادة الرشيدة وتكاتف الشعب استطعنا أن نتغلب على الكثير من التحديات التي لم تستطيع دول الغرب الخروج إلى بر الآمان في ظل زيادة اعداد مصابي تلك الجائحة !

وهذا إن دل فإنما يدل على وعي المجتمع بخطورة تلك الجائحة وأيضاً التزام الجميع بتوجيهات الدولة ممثلة في وزارة الصحة ووزارة الداخلية !

هذا الأمير الشاب الذي تولى ولاية العهد يواجه الكثير من التحديات الإقتصادية التي تأثرت تأثراً كبيراً حتى وصلت اسعار النفط الى القاع ، وكانت الإصلاحات التي اتخذها سموه هي بمثابة طوق النجاة لنا جميعاً حتى لا يتأثر اقتصاد الدولة من خلال تذبذب اسعار النفط !

بذلت الدولة الغالي والنفيس من أجل رفاهية المواطن ممثلة في هيئة الترفيه التي عكست صورة المملكة خارجياً واصبحنا نشاهد الترفيه المتلفز على ارض واقعنا وكانت لها الإيجابية الكبرى في عزوف السائح السعودي عن السياحة الخارجية لأن كل ماهناك ستجده هنا حسب انظمة الدولة !

كانت لكلمة سموه ضد اعمال التطرف المنافية لتعاليم الدين الحنيف دلالة على الوسطية والاعتدال وعدم استغلال الدين لأغراض سياسية حيث أن بعض البلدان اصبحت ذات نكبات شعبوية اسقطت انظمتها الى المستنقعات وباتت شعوبها تتجرع مرارة الدمار وتمنوا أنهم لم ينجرفوا خلف تلك المنظمات وأن تعود حياتهم كسابق عهدها !

إنخفاض نسبة البطالة دلالة قوية على سعي القيادة بكل امكانياتها لتقليص عددها وأن يحصل كل مواطن /ـه على نصيبه من العمل سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص فهل هناك دولة حذت حذو قيادتنا بشكلٍ حقيقي دون تزييف للواقع ؟

طريقة حصول المواطن على سكن خاص به اصبح اسهل من السابق ، وبطريقة سريعة جداً حيث كانت في السابق تتقدم ببطئ شديد ولم تفي بكمية الطلبات وكانت ذات شروط تصعب على البعض من تملك الأرض قبل القرض ، والآن بإمكان المواطن / ـه الحصول على السكن الملائم لمدخوله بموجب توقيع العقود فقط ومن ثم استلام وحدته الجاهزة من غير جهد !

استبشرنا خيراً من تصريح سموه الكريم حيث قال : هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن !

فهو لم يقل سابقاً إلا فعل ، وهذه دلالة بأن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بحق شعبها وأنهم هم الهم الأول والآخير ، وأن يعيش كل مواطن / ـه حياة هادئة كريمة ، وان القيادة لم ولن تنسى شعبها الوفي الذي كان سنداً دائماً لها !

إن ماتسعى له قيادتنا الرشيدة في سبيل رفعت المواطن يجعلنا جميعاً نبتهج لله عزوجل أن نرى بعد سنوات تلك الثمار التي حصدتها الدولة بتكاتف شعبها الوفي وأن نكون من آوائل الدول المتقدمة مكانةً واقتصاداً !

إن رؤية 2030 أتت بثمارها مبكراً عن توقيتها الفعلي وذلك بجهود قوية من قيادتنا الرشيدة للسعي خلف تطلعات الشعب الكريم في جميع المجالات

ونستبشر خيراً بتلك القرارات ؟

فلكل عمل جهد عظيم للوصول إلى النجاح ، ويجب أن نكون يداً واحدة في تحقيق المصلحة العامة وهي رفاهية المواطن !

دامت بلادي بخير وأمان ورفعة في المقام تحت ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله وادام عزه عليهم وعلى الشعب !

بقلم / هاني العضيله

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