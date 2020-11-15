شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تعتزم إطلاق أول جهاز iPad مزود بشاشة LED في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعتزم عملاق التكنولوجيا الأمريكية أبل إطلاق أول جهاز iPad مزود بشاشة LED صغيرة وAirPods 3 في النصف الأول من 2021، وفقًا لتقارير MacRumors ونقلًا عن المحلل الموثوق مينغ تشي كو.

ووفقًا لتقريره البحثي الأخير، يتوقع تشي كو، ارتفاع عائدات أبل بنسبة تصل إلى 100% على أساس سنوي في العام 2021 بسبب التغيير في مكونات بطارية iPhone 13.

وأفاد تشي كو، أن مكونات شاشة (Mini-LED) سيتم إنتاجها بكميات كبرى في الربع الأخير من هذا العام، وذلك بالرغم من أنه غير واضح زمن إطلاق (iPad Pro) الجديد.

وأشار ”نشي كو“ في تقرير سابق، إلى أن شركة أبل تطور 6 أجهزة بتقنية العرض الجديدة التي تقدم مزايا مماثلة لتقنية (OLED) مثل: التعتيم الموضعي لدرجات سواد أعمق، وتباين أعلى، وأقل عرضة للاحتراق.

وتستخدم تقنية (Mini-LED) الآلاف من مصابيح LED الصغيرة كإضاءة خلفية يمكن تشغيلها وإيقافها بشكل فردي لتقديم تباين أكثر حدةً بين المناطق الساطعة والمظلمة في الصورة.

وقال ”كو“ في شهر مارس /آذار:“إن هذه الأجهزة الستة، هي: (iPad Pro) بقياس 12.9 بوصة، و(iMac Pro) بقياس 27 بوصة، و(MacBook Pro) بقياس 14.1 بوصة، و (MacBook Pro‌) بقياس 16 بوصة، و (iPad) بقياس 10.2 بوصة، و (iPad‌ mini) بقياس 7.9 بوصة“.

ومن المفترض أن تدخل AirPods 3 أيضًا الإنتاج الضخم في النصف الأول من عام 2021.

ومن المتوقع أن تأتي تلك السماعات بتصميم مشابه لـ AirPods Pro،مما يعني أنه سيكون لها ساق أقصر، وأطراف أذن قابلة للاستبدال، ومن المحتمل أن يتم استبدال تصميم PCB + SMT الصلب المرن بنظام System-in-Package المستخدم في AirPods Pro.