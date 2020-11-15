هل تُسبب مكعبات مرق الدجاج «السرطان»؟.. «الغذاء والدواء» تجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لم يثبت أي علاقة لمكعبات مرق الدجاج بالإصابة بالسرطان .
وأكدت الهيئة أن العديد من الدراسات التي قامت بها منظمات دولية عدة لم تثبت تسبب مرقة الدجاج في الإصابة بالسرطان .
وأشارت إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أنها تسبب السرطان هي مجرد شائعة.
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