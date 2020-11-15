شكرا لقرائتكم خبر عن هل تُسبب مكعبات مرق الدجاج «السرطان»؟.. «الغذاء والدواء» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لم يثبت أي علاقة لمكعبات مرق الدجاج بالإصابة بالسرطان .

وأكدت الهيئة أن العديد من الدراسات التي قامت بها منظمات دولية عدة لم تثبت تسبب مرقة الدجاج في الإصابة بالسرطان .

وأشارت إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أنها تسبب السرطان هي مجرد شائعة.