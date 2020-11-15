شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «دعم المتعثرين» يكشف عن أعداد المستفيدين من «سداد أجرة المسكن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف برنامج «دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن» التابع لوزارة الإسكان عن أعداد المستفيدين خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لـ” المدينة” أعلن البرنامج – الذي يشرف عليه الإسكان التنموي- عن دعمه لنحو 10,528 مواطنًا ممن تم توثيق عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» وذلك بسداد المبالغ المالية المتعثرة آليًا عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة بين وزارة الإسكان ونظام التنفيذ بوزارة العدل لمن صدر بحقهم أحكام تنفيذية من قِبل قضاة التنفيذ، منهم 4697 مواطنًا خلال جائحة كورونا.

ويستمر البرنامج في تقديم المساعدة للفئات المتعثرة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، بحيث تصل الحالات المتعثرة إلى البرنامج من محكمة التنفيذ بعد صدور حكم التنفيذ لتُعرض على اللجنة المختصة لتحديد نوع الدعم.

ويتم تقديم الدعم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من إحالتها من قضاء التنفيذ، حيث يأتي الدعم مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن.