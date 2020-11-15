تفكيك خلية إرهابية مؤلفة من 15 شخصا شمالي العراق

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وقال الجهاز في بيان "بناء على معلومات استخبارية، ومتابعة ميدانية، وبعملية نوعية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من تفكيك خلية إرهابية نائمة مؤلفة من خمسة عشر إرهابيا متوزعين في أحياء مختلفة من المحافظة بعد مراقبة تحركاتهم والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية". وفقا لـ "السومرية نيوز".

وتابع البيان، "تم تدوين أقوالهم أصوليا وأعترفوا بالتخطيط لشن هجمات تعرضية متفرقة لزعزعة الاستقرار الأمني ولاثبات الوجود، وقد جرى إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.