شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أمطار من خفيفة إلى غزيرة وتساقط البَرَد على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني ، اليوم الأحد ، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الساعات القادمة.

وتوقع الحصيني ، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد ، من اليوم الأحد إلى صباح الإثنين ، على أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، وحائل، والجوف، وجنوب مكة.

كما توقع الحصيني ، رياحًا متوسطة لقوية على أجزاء من القصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل والشمالية، وغرب الرياض.