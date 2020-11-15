شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أمطار من خفيفة إلى غزيرة وتساقط البَرَد على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني ، اليوم الأحد ، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الساعات القادمة.
وتوقع الحصيني ، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد ، من اليوم الأحد إلى صباح الإثنين ، على أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، وحائل، والجوف، وجنوب مكة.
كما توقع الحصيني ، رياحًا متوسطة لقوية على أجزاء من القصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل والشمالية، وغرب الرياض.
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