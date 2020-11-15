شكرا لقرائتكم خبر عن «انستقرام» يفاجئ مستخدميه بخطوة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

قرر تطبيق الصور الأشهر في العالم إطلاق تصميم جديد له ، في خطوة مفاجئة لجميع مستخدميه ، بعد مرور سنوات دون إجراء تحديث يذكر على صفحته الرئيسية.

ويسعى التطبيق لخلق تجربة جديدة بإبراز رمز خاصية “Reels” في المقدمة والوسط .

كما تعتبر Reels من خدمات الفيديو الجديدة التي يقدمها إنستغرام، والتي يسعى من خلالها لمنافسة تطبيق “تيك توك” الصيني ، وقال إنستغرام، في تغريدة نشرها على تويتر، “بعض التغييرات قادمة”.

هذا ويظهر رمز Reels في مكان رمز (+) الذي كان مستخدما لإنشاء منشورات جديدة، والذي تم نقله إلى الجزء العلوي الأيمن من الصفحة الرئيسية للتطبيق.

وإلى جانبه يظهر رمز لخدمة “التسوق”، في مكان ظهور رمز القلب سابقا، الذي أصبح في أعلى الشاشة ، كما يتيح الضغط على رمز القلب الاطلاع على الإعجابات والمتابعات الجديدة التي يتلقاها المستخدم.