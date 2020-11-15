تونس... مجلس شورى النهضة يعقد اجتماعا ويحسم مصير الغنوشي

ويأتي الاجتماع بعد أن طالب ستون عضوا من بين 100 قيادي في الحركة، الغنوشي بعدم الترشح مجددا، ووقعوا عريضة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الشورى. وكما سيبحث الاجتماع الخلافات الداخلية في الحركة وسبل تطويقها. وفقا لموقع "Tunisianet".

ويعقد، اليوم، مجلش شورى حركة النهضة عبر تقنية "الاجتماع عن بعد" بسبب الوضع الوبائي و انتشار جائحة كورونا. والاجتماع يعتبر بالمصيري باعتباره أنه سينظر في حسم مسألة ترشح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة النهضة.هذا بالإضافة إلى مناقشة وحسم الخلافات الداخلية وتطويقها.

الجدير بالذكر، أنه في وقت سابق، نوه الغنوشي في تصريحاته التي نقلها تلفزيون "نسمة تي في" التونسي إلى أن هذا المشهد السياسي المشتت غير قادر على إفراز أغلبية برلمانية، ونوه الغنوشي إلى أنه مهما كان الحزب قويا (أي حزب) فإنه لن يتمكن من تحصيل الأغلبية البرلمانية في ظل هذه الانتخابات ما أدى إلى ضعف الاستقرار في البلاد.