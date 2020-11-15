شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يحذر من شركات «الفوركس» غير المرخصة: بلغوا عنها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أوضح الأمن العام أن شركات الفوركس غير المرخصة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لخداع الضحايا . وأشار الأمن العام عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر ، إلى أن هذه الشركات تروج لنفسها من خلال إعلانات مدفوعة، مطالبا بالحذر منها والتبليغ عنها.

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