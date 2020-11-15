عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Zoom تلغي الحد الأقصى المزعج في اجتماعات الفيديو المجانية

الأحد 15 نوفمبر 2020

الخليج 365

تعتزم منصة اجتماعات الفيديو الشهيرة زووم Zoom إلغاء الحد الأقصى "المزعج" في مكالمات الفيديو، بمناسبة عيد الشكر.



ويحل عيد الشكر للعام الجاري 2020 في يوم الخميس القادم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان الحد الزمني الأقصى البالغ 40 دقيقة أحد القيود الرئيسية لخطة Zoom الأساسية طوال مدة الوباء.

ولسوء الحظ ستقوم الشركة بإعادة فرض هذا القيد مجددا بحلول الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي ليوم عيد الشكر.

وحسب تقارير إعلامية تطمح Zoom من خلال هذه الخطوة إلى أن تصبح الخيار الأول لاجتماع الأسر والعائلات في أيام العطلات والمناسبات الكبرى.

وتسعى Zoom إلى الاستفادة من الزخم الكبير في الطلب على خدماتها في ظل جائحة كورونا.

وحسب aitnews، غالبًا ما يُجبِر الحد الزمني البالغ 40 دقيقة، المجموعات على إعادة تشغيل الدردشة بعد انتهاء المهلة؛ مسبِبًا قدرًا لا بأس به من الازعاج في استمرار المحادثة أو التجمع الافتراضي.

وفرض العديد من منافسي Zoom قيودًا مماثلة، ومن ضمنها Google Meet بحد 60 دقيقة و Cisco Webex بعد 50 دقيقة.

ويتقاضى جميع مقدمي الخدمة رسومًا إضافية للخطط على مستوى المؤسسات التي تزيل الحد وتوسِّع عدد المشاركين المسموح بهم.

تعويض الخسائر

وكانت شركة Zoom قد خسرت مليارات الدولارات من قيمتها السوقية بعد إعلان عدة شركات عن التوصل إلى لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا المستجد.

وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن زووم استضافت دروسًا مدرسية، وتجمعات عائلية، واجتماعات عمل لأكثر من 300 مليون مشارك يوميًا أثناء الوباء.

ولفتت إلى ارتفاع قيمة أسهم تطبيق مؤتمرات الفيديو بأكثر من 500٪ هذا العام.

لكن هذه الزيادة الكبيرة تلقت ضربة بعد أن قالت شركت "فايزر"، إن لقاح كوفيد-19 الذي تطوره مع شركة "بيونتيك" يمنع أكثر من 90٪ من الإصابات في إحدى الدراسات، ما يمثل التقدم العلمي الأكثر تشجيعًا حتى الآن في المعركة ضد الفيروس.