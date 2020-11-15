الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع في غزة

وقال الجيش في بيان إنه "تم إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل في وقت سابق الليلة، وردا على ذلك، قصفت قواتنا بنية تحتية تابعة لحماس ومواقع عسكرية في غزة".

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخين من غزة باتجاه وسط وجنوب إسرائيل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية سمع دوي انفجارات ليل السبت الاحد فوق مدينة عسقلان، وأفاد السكان برؤية عملية اعتراض صواريخ.