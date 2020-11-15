عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد إصدار iPhone 12 mini.. آبل تخفض سعر iPhone SE إلى النصف

الأحد 15 نوفمبر 2020

الخليج 365

خفضت شركة ”آبل“ الأمريكية سعر هاتف iPhone SE إلى النصف من خلال متاجر البيع بالتجزئة ”وول مارت“.



ويمكن الحصول على iPhone SE مقابل 199 دولارًا بدلًا من سعره الأصلي الذي يبلغ 399 دولارًا بخصم 50 % لواحد من أفضل الهواتف الصغيرة الموجودة في سوق الهواتف الذكية، وفق موقع ”تومز غايد“.

ويتميز iPhone SE بشاشة Retina مقاس 4.7 بوصة ويعمل بمعالج A13 Bionic CPU مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل.

وظهر iPhone SE في وقت سابق من هذا العام ويتميز بأداء متوافق مع جهاز iPhone 11 ويعطي دقة تصوير عالية على الرغم من أنه يحتوي على كاميرا خلفية واحدة فقط.

ويتشابه الجهاز إلى حد كبير مع iPhone 8، ويأتي بثلاثة إصدارات من التخزين بسعة 64 جيجابايت/128 جيجابايت/ 256 جيجابايت وثلاثة ألوان وهي الأبيض الأسود والأحمر.

ويأتي هذا التخفيض الكبير بعد يوم واحد من إطلاق شركة ”آبل“ هاتف iPhone 12 mini؛ وأثبتت الشركة بهذين الهاتفين مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في تصنيع الهواتف الصغيرة.

ويعتبر هاتف iPhone 12 mini أصغر وأخف هاتف يعمل بالجيل الخامس في السوق، ويباع iPhone 12 mini في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 699 دولارا.