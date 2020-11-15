شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مع بطارية تدوم 25 يوما.. HMD‏ تعيد طرح أفضل هواتف نوكيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مع بطارية تدوم 25 يوما.. HMD تعيد طرح أفضل هواتف نوكيا

الأحد 15 نوفمبر 2020

الخليج 365

سيكون عملاء نوكيا على موعد مع عودة مميزة لهواتف الشركة الشهيرة، حيث تعتزم شركة إتش إم دي إحياء نوكيا 6300 4G، و8000 4G.



وتتميز هذه النوعية من هواتف نوكيا بنظام KaiOS، كما أنها تدعم العديد من التطبيقات المفيدة، مثل: تطبيق فيسبوك، وتطبيق التراسل واتساب، وخرائط جوجل، ومساعد جوجل.

وفي حالة هاتف (نوكيا 6300 4جي)، فإن التصميم يماثل تقريبًا تصميم نسخة عام 2006 من الهاتف، ولكن (نوكيا 8000 4جي) لا يأتي مع لوحة مفاتيح منزلقة كما في هواتف سلسلة 8000 السابقة.

ويقدم هاتف (نوكيا 6300 4جي) شاشة من نوع LCD بقياس 2.4 بوصة، وبدقة 320×240 بكسلا. وصُنع جسم الهاتف من البلاستيك، وهناك كاميرا خلفية واحدة بدقة VGA.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع (سنابدراجون 210) Snapdragon 210، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي (نوكيا 6300 4جي) بطارية بسعة 1,500 ميلي أمبير في الساعة، وهي قابلة للإزالة، وتُشحن عن طريق منفذ (مايكرو يو إس بي) microUSB.

وتزعم الشركة أن بطارية الهاتف تكفي للعمل لمدة 25 يوما من وضع الاستعداد. ويأتي الهاتف مع منفذ لسماعات الأذن، ويدعم ميزة (نقطة الاتصال) Wi-Fi hotspot.

ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأبيض، والرمادي، والأخضر. ويباع بسعر 49 يورو (58 دولارا).

أما هاتف (نوكيا 8000 4جي) فيأتي بجسم من البلاستيك، ولكن بتصميم يجعله شبيهًا بالكروم. ويقدم الهاتف شاشة بقياس 2.8 بوصة وبدقة 320×240 بكسلا، وعلى ظهره كاميرا بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع (سنابدراجون 210)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 512 ميجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويحتوي (نوكيا 8000 4جي) بطارية بسعة 1,500 ميلي أمبير في الساعة، وهي تكفي على غرار (نوكيا 6300 4جي) للعمل لمدة 25 يومًا من وضع الاستعداد.

ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأسود، والذهبي، والأبيض، والأزرق، وذلك بسعر 79 يورو (93 دولارا).

حزمة تمويل

وفي أغسطس/آب الماضي، تمكنت شركة إتش إم دي، المصنعة لهواتف نوكيا، من جمع تمويل قدره 230 مليون دولار خلال الفصل الأول من جولة التمويل الأولى التي قامت بها من بعض من أبرز شركائها الاستراتجيين العالميين.

وترغب الشركة في تثبيت موقعها كشركة هواتف محمولة رائدة من حيث القيمة، بعد أن نجحت في طرح عروض مميزة تعتمد على نظام التشغيل أندرويد.

وتتميز شركة نوكيا للهواتف المحمولة بالتصاميم ذات الطابع الأسكندافي الذي يستوحي من الهوية الأوربية للشركة، بالإضافة إلى عدسات التصوير الرائدة من طراز (ZEISS)، والاعتمادية العالية في السوق، وخصائص الأمان التي تتضمن تحديثات أمنية لمدة ثلاثة أشهر والالتزام بتحديث لنظام التشغيل أندرويد لمدة عامين بفضل نظام التشغيل (أندرويد ون).

ونظراً لكونها الشركة الأوروبية الوحيدة المصنعة للهواتف الذكية، فإن شركة إتش إم دي جلوبال تحقق شعبية متزايدة عبر كل في مجالي الأعمال والمستهلكين الذين يتطلعون إلى تحربة نقية وأمنة ومحدثة للهواتف الذكية.

وتعتزم شركة “إتش إم دي جلوبال” التطوير في 4 مجالات رئيسية، يأتي على رأسها توفير هواتف من الجيل الخامس (5G) للعملاء حول العالم، مع التركيز على الشراكات القوية مع الشبكات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تقديم العروض الرقمية أولاً في إطار الواقع الراهن لمرحلة ما بعد وباء كوفيد – 19.

ومنذ أن بدأت الشركة أعمالها في 2016، تنشط “إتش إم دي” حالياً في 91 سوقاً موزعة في 8 مناطق ومن خلال 250 ألف متجر تجزئة حققت الشركة مبيعات تصل إلى 240 مليون هاتف إلى اليوم.