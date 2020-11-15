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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رجل يعثر على سيف أثري بالصدفة.. ما القصة
الأحد 15 نوفمبر 2020
الخليج 365
تمكن رجل بمدينة جيسينيك التشيكية، أثناء تجوله في الغابة من العثور على سيف يعود للقرن الـ14 قبل الميلاد.
وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن صحيفة "يورو ويكلي نيوز" إن رومان نوفاك توجه إلى الغابة لقطف فطر "عيش الغراب" وصادف شيئاً غريباً كان بارزاً من الأرض، وعند سحبه تفاجأ بأنه سيف أثري.
وبعد فحصه عند علماء الآثار، تبين أن السيف يعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وهو مشابه جداً لأسلحة العصر البرونزي التي تم العثور عليها في ألمانيا.
وأكد ميلان ريتشي، موظف في المتحف الإثنوغرافي بمدينة جيسينيك، أن الاكتشاف مثير للدهشة لأن المنطقة لم تكن مكتظة بالسكان في ذلك الوقت.
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