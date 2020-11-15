وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية سمع دوي انفجارات ليل السبت الاحد فوق مدينة عسقلان، وأفاد السكان برؤية عملية اعتراض صواريخ. من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ما حدث قيد التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيطة بقطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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