السيسي ينعى رئيس مالي الأسبق أمادو توماني توري

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في بيان عبر صفحته بموقع فيسبوك: "أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعازي في وفاة رئيس مالي الأسبق "أمادو توماني توري"، عبر خلالها سيادته وبالانابة عن الشعب المصري عن خالص التعازي إلى الشعب المالي الشقيق ولكافة الاشقاء الافارقة".

وأشار بيان متحدث الرئاسة إلى عن دور توري البارز في النهوض بمالي من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التنموية في كافة المجالات.

ولفت البيان إلى أن توري أحد أبرز القادة الأفارقة الذين طالما نادوا بدعم المبادرات التي تعزز من استقرار دول القارة وازدهار شعوبها.

وتوري هو سياسي مالي شغل منصب رئيس جمهورية مالي بين 2002 - 2012. انقلب على الحاكم العسكري للبلاد موسى تراوري في 1991م وسلم الحكم للسلطات المدنية في العام الذي تلاه.

وبعد عشر سنوات، قدّم تقاعده من الجيش ودخل السياسة كمدني وفاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2002. بعد اشتداد المعارك شمال البلاد، تعرض لانقلاب في مارس 2012.