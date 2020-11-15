إخماد حريق اندلع في مركز لخدمة السيارات بوادي الدواسر

أخمد مدني وادي الدواسر اليوم السبت حريقاً اندلع في مركز لخدمة السيارات و قطع الغيار دون حدوث إصابات وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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