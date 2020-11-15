شكرا لقرائتكم خبر عن كاد ينهي حياته.. قائد دراجة نارية يروي تفاصيل تعرضه لحادث دهس متعمد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى المواطن محمد خياط قائد دراجة نارية تفاصيل تعرضه لحادث تصادم متعمد من قائد مركبة على إحدى الطرق السريعة بالمملكة.

وقال الشاب خياط، عبر برنامج “ياهلا” إن قائد السيارة كان يسير في مسارين يمين ويسار ولم يلتزم بواحد فقط؛ لذلك أشار له بأن يلتزم بأحدهما.

وأضاف خياط أن “قائد المركبة لم يعجبه الكلام على ما يبدو”، موضحًا أن سائق المركبة بعد ذلك جاء بأقصى سرعته من الخلف واصطدم به.

ولفت إلى أنه فور تلقي الصدمة قفز من فوق دراجته إلى جانب الطريق وتركها تأخذ مسارها لتسقط بعد ذلك ولولا ذلك لكان تعرض لإصابات خطيرة.

وتابع المواطن محمد خياط أن إطار المركبة انفجر من تأثير الصدمة واضطر قائدها للتوقف وقام بعض الأشخاص بالإمساك به بعد محاولته الهروب من موقع الحادث.