الاعتداء على مؤذن مصري يثير الغضب في لبنان والجيش يصدر بيانا

وقامت مجموعة من الشبان في جبيل، باقتحام مسجد السلطان إبراهيم بن أدهم والاعتداء على مؤذنه، بسبب "إشكال فردي"، ما أدى إلى إصابة الأخير بجروح.

من جانبه، تحرك الجيش اللبناني وأوضح في بيان أن ما حصل كان إشكالا شخصيا بين عدد من الشبان وإمام المسجد، موضحا أنه ألقى القبض على أحد المعتدين، بحسب قناة "العالم".

​واحتجاجاً على هذا الاعتداء، قطع محتجون الطريق في ساحة النور في مدينة طرابلس وأشعلوا الإطارات، مطالبين الأجهزة الأمنية بتوقيف الفاعلين فوراً ومحاسبتهم، بحسب موقع "لبنان 24".

وخلفت الواقعة سلسلة إدانات في لبنان، وقال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تغريدة على تويتر: "مسجد جبيل من المعالم الدينية والتاريخية لمدينة عريقة مكانتها مميزة في الاعتدال والانفتاح والعيش المشترك، والاعتداء على المسجد هو اعتداء مرفوض على السلم الأهلي وعلى القيم التي تمثلها جبيل".

وأضاف "ثقتنا بالقضاء بعد أن صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الأمنية، وثقتنا الأكبر بأهلنا في جبيل، مدينة العيش الواحد والوحدة الوطنية".

كما غرد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وقال إن "المسجد كما الكنيسة بيت الله، وأي اعتداء عليهما طعنة للبنان التلاقي".

وأضاف: "كل الإدانة لما تعرّض له مسجد الإمام إبراهيم بن أدهم في جبيل، مدينة الانفتاح و الحياة المشتركة التي أسقطت عبر تاريخها كل الفتن".

واستنكر راعي أبرشية صيدا للروم الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد، في بيان اليوم، "التعدي على المسجد في جبيل والمؤذن".

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، دعا الحداد إلى "اتخاذ التدابير الحازمة من المراجع الأمنية بحق المرتكبين، لئلا تتكرر مثل هذه الأعمال المهينة للأديان السماوية كافة".

وتابع "نحن نعيش في وطن العيش المشترك، وتراثنا احترام بعضنا البعض. نحن في وطن رسالة وعلينا أن نعطي درسا لجميع الدول عن تقبل التنوع في الاختلاف".

وأعلنت دار الفتوى، السبت، أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، يتابع أنباء عن "وقوع اعتداء على المسجد".

وقال بيان نشره المكتب الإعلامي لدار الفتوى، إن "المفتي دريان طلب من الأجهزة المعنية في الدولة التحقيق في ما جرى ليبني على الشيء مقتضاه".