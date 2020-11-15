وقال حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "إم بي سي مصر" إن إصابات الفيروس ستزداد خلال شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني المقبلين، مطالبًا المواطنين بالحذر، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن مصر استطاعت تخطي المرحلة الأولى من فيروس "كوفيد – 19"؛ نتيجة وعي المواطنين.
ودعا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين، لافتًا إلى العبور من أزمة كورونا في أقرب فرصة من شهر مارس/آذار وأبريل/نيسان.
وكشف حسني عن حالته هو وزوجته وابنه بعد تلقي جرعة من لقاح كورونا الصيني، قائلاً "كلنا بنجري ونلعب، وكنت في مستشفى للعزل، وابني كان في فرح أصدقاؤه اتعدوا وهو لا"، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.
وسجلت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت، 224 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و12 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالصحة المصرية يحدد موعد ذروة كورونا ووقت انحساره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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