شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول النهائي بكلية الملك خالد العسكرية.. رابط الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الحرس الوطني ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بـ كلية الملك خالد العسكرية عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية. وأضاف وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاستفسار عن نتائج القبول عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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