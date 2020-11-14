شكرا لقرائتكم خبر عن باحث اجتماعي يكشف أكثر القطاعات الاجتماعية تأثراً بجائحة كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف د. غانم بن سعد الغانم، الباحث الاجتماعي إن أكثر القطاعات الاجتماعية تأثرًا بجائحة كورونا، هو قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف الغانم، خلال حواره عبر قناة “الإخبارية” أن الحماية الاجتماعية لها دور فاعل في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمواطن من أجل تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع.

وأشار إلى أن القطاع غير الربحي في الأزمة كان له دور ريادي وقوي، مضيفا أن المؤسسات الخيرية يشكل لها مجلس ريادي وكان له مشاركة فعالة في القطاع الحكومي والخاص لتقديم الدعم الإغاثي والصحي و الاجتماعي والتثقيفي.