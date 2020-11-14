شكرا لقرائتكم خبر عن «غوث للإنقاذ» يعلن العثور على «مفقود المويه» متوفى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن فريق غوث للإنقاذ أن الجهات الحكومية والتطوعية، عثرت مساء اليوم السبت، على جثة المواطن المفقود في محافظة المويه.

وقال فريق غوث للإنقاذ عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنه تم العثور على المفقود ميتا رحمه الله من قبل ذويه بمساندة فريق غوث”.

وكان ذوي المواطن محماس العتيبي، والذي يبلغ من العمر 50 عاما، قد أعلنوا في وقت سابق، عن فقدانهبمنطقة تابعة لمحافطة المويه.