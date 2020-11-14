الجدعان: عدد الموظفين السعوديين بقطاع الصناعة زاد خلال "الجائحة"

وكشف الجدعان في حديث لبرنامج "راصد" بقناة "الشرق" السعودية عن أن القطاع الصناعي في المملكة عاد بقوة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد إغلاق اقتصادي استمر لشهور.

وشدد على أن الاستثمار في التقنية والبنية التحتية ساعد السعودية في تجاوز آثار جائحة كورونا.

وأضاف أن إنهاء اعتماد المملكة على النفط يهدف للتعامل مع آثار تقلبات أسعاره على الإنفاق الحكومي، متابعا بقوله "سنركز في 2021 على تجويد آليات تحصيل الإيرادات غير النفطية ورفع مستوى التواصل مع القطاع الخاص".

وأكد الجدعان أن التنوع الاقتصادي يمر بمرحلة كبيرة جدًا في السياحة وغيرها من المجالات، لافتا إلى أن عدد الموظفين السعوديين في قطاع الصناعة السعودي زاد خلال جائحة كورونا.

والأربعاء الماضي، قال العاهل السعودي الملك سلمان، إن الرياض تمكنت من تقليل الأثر الاقتصادي والصحي لأزمة كورونا.

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وأضاف خلال اتصال مرئي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى "لقد أثمرت جهود بلادكم في التصدي المبكر للحد من آثار الجائحة، وهو ما ساهم في تدني انتشار العدوى وانخفاض أعداد الحالات الحرجة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتابع العاهل السعودي إنه "في سبيل تخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد، سارعت المملكة لتقديم مبادرات حكومية للقطاع الخاص، وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

ولفت إلى أن المبادرات "شملت أكثر من (218) مليار ريال، إضافة لدعم القطاع الصحي بمبلغ ( 47 ) مليار ريال".

وتابع: "لقد سعينا من خلال إدارة الجائحة إلى استمرار الأعمال وموازنة الأثر الاقتصادي والصحي والاجتماعي، وسنواصل التقييم المستمر، حتى انتهاء الجائحة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 349 حالة إصابة جديدة بكورونا، وتسجيل 16 حالة وفاة، و379 حالة تعاف.