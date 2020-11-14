عضو بتأسيسية الدستور الليبي: أي تنقيح للمسودة انتهاك للسيادة

القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في تونس ممثلين عن مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

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وفي كلمته شدد الشريف على ضرورة عدم المساس بمشروع الدستور المنجز، وعلى وجوب الالتزام بما يصدر عن الهيئة.

وأوضح أنه لا يحق لأي طرف التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية المنتخبة سوى الشعب الليبي عبر آلية الاستفتاء تطبيقا لإرادة الليبيين.

وقال عضو هيئة صياغة الدستور إن كل" تنقيح قد يطال مسودة الدستور يعد بمثابة انتهاك للسيادة"

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واعتبر عضو الهيئة أن التوافق بين مجلسي الدولة والنواب على قاعدة دستورية في ظرف ستين يوما يعد أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا، داعيا بعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقاعدة الدستورية الجاهزة.

من جانبه قال بشير الهوش عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا " نحن لا نناقش مسار المفاوضات والحوار السياسي الجاري في تونس بل نهتم فقط بالمسار الدستوري".

وكانت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، أعلنت أمس الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، عن التوصل إلى موعد للانتخابات الليبية البرلمانية والرئاسية.

وأشارت ويليامز في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أنه تم الاتفاق بين المشاركين في المحادثات السياسية الجارية "5+5"، وحددوا ديسمبر/كانون الأول 2021 موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.