شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: للوقاية من «السكري» عليكم بهذه الأمور المهمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه د. توفيق الربيعة وزير الصحة، نصائح مهمة للوقاية من مرض “السكري”، أو لتقليل آثارن في حالة الإصابة به. وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لضمان سلامتك من مرض السكري بمشيئة الله (أو تقليل آثاره لو كنت مصاباً به) احرص على الغذاء الصحي ومارس المشي السريع لمدة نصف ساعة على الأقل خمسة أيام في الأسبوع”.

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