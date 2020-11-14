شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع الـ 12 لجميع المراحل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (هنا الرابط).

كما نشرت وزارة التعليم،جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) والمرحلة الثانوية (المستوى الأول) والثالث والخامس من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين، فيبث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.