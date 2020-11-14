اخبار الخليج

تعرف على أهم الفيتامينات في الشتاء

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أهم الفيتامينات في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

تعرف على أهم الفيتامينات في الشتاء

متابعات_ الخليج 365

كشفت الدكتورة مارينا ماكيشا، أخصائية التغذية الروسية، أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم في فصل الشتاء.

 

وقالت موضحة، تعتبر الفواكه والخضار والثمار الطازجة والمجمدة المصدر الرئيسي للفيتامينات ومضادات الأكسدة، لأنها تقوي منظومة مناعة الجسم وتعزز مقاومته للأمراض الفيروسية.

Advertisements

 

وأضافت، يمكن استبدالها بمخلل الملفوف الذي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C وبكتيريا مفيدة للأمعاء. وفقا لروسيا اليوم.

 

وأشارت الخبيرة، إلى أهمية فيتامين D، الذي يعاني الجسم من نقصه في فصل الشتاء عادة، بسبب قصر فترة النهار. ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى اضطراب النوم والكآبة. وفي هذه الحالة قد يحتاج الجهاز العصبي إلى "مكمل تقليدي" المغنيسيوم مع فيتامين B6.

 

وتنصح الأخصائية، بضرورة احتواء النظام الغذائي على مواد غنية بالبروتينات مثل اللحوم والأسماك والبيض والحليب ومنتجات الألبان. لأن انخفاض مستوى البروتينات في الجسم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المناعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أهم الفيتامينات في الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا