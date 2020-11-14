الخارجية الإسرائيلية تكشف عن أسباب جديدة للتطبيع مع الإمارات

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أكدت من خلالها أن التطبيع بين بلادها والإمارات هو بمثابة "سلام الشجعان".

وذكرت الخارجية أن تبادل السلع والمعرفة يفضي إلى تلاقح التجارب والخبرات والمذاقات، وكذلك تعزيز أواصر الصداقة بين أبناء البلدين.

يذكر أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، برعاية أمريكية، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.