عضو بتأسيسية الدستور الليبي: نطالب الأمم المتحدة بالالتزام بدعم العملية الدستورية والاستفتاء

القاهرة- سبوتنيك. وأكد الشريف، خلال كلمة من تونس، اليوم السبت "نثمن أي حوار ولكن أي فترة انتقالية لا تنتهي باستفتاء على الدستور هو دفع نحو حرب أخرى وفترة انتقالية أخرى".
وأضاف: "نطالب الأمم المتحدة بالالتزام بدعم العملية الدستورية والمساعدة في الذهاب للاستفتاء"، مضيفًا "مشورع الدستور الليبي من الهيئة المنتخبة أصبح ملكا للشعب وهو الوحيد الذي له حق الاستفتاء عليه".
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وأعلنت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة،أمس الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، عن التوصل إلى موعد للانتخابات الليبية البرلمانية والرئاسية.
وأشارت ويليامز في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أنه تم الاتفاق بين المشاركين في المحادثات السياسية الجارية "5+5"، وحددوا ديسمبر/كانون الأول 2021 موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
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