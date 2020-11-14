وحددت الوزارة في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بموقع تويتر، العلاقة بين السمنة وخطر الإصابة بكورونا، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
وأوضحت أن الشخص يوصف بأنه مصاب بالسمنة إذا كان مؤشر كتلة جسمه 30 فأكثر.
وأكدت أن السمنة تعمل على تقليل المناعة في الجسم، وتقلل من حصول الجسم على نسبة كافية من الأوكسجين، ومن ثم فهي تزيد من خطر الإصابة بالفيروس المميت، وتضاعف من تداعيات الإصابة به.
ونصحت الوزارة، بممارسة نشاط بدني معتدل الشدة لا يقل عن 300 دقيقة في الأسبوع، واتباع نظام غذائي منخفض السعرات.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 349 حالة إصابة جديدة بكورونا، وتسجيل 16 حالة وفاة، و379 حالة تعاف.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية توضح العلاقة بين السمنة وكورونا... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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