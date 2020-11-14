هزة أرضية تضرب القاهرة

ووفقا لموقع بوابة "الأهرام"، قال المعهد في بيان المعهد، إنه تم رصد الهزة، اليوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2020.

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وأضاف البيان أن "وقت الهزة كانت في الـ 16:25 مساءا بالتوقيت المحلى وبقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر". Advertisements

وأشار إلى أن الهزة "وقعت على خط العرض 30.14 شمالا، خط الطول 31.6 شرقا".

​كما أكد البيان، أن الهزة الأرضية لم ينتج عنها أي خسائر أو أضرار، لافتا إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل على مدار الساعة لرصد وتسجيل وتحليل أية هزات أرضية قد نتعرض لها من خلال محطاتها المنتشرة بالمحافظات.

ووصل للمعهد بعض المعلومات والتى تفيد شعور بعض المواطنين بهذه الهزة اليوم السبت. بحسب وسائل إعلام محلية.