ووفقا لموقع بوابة "الأهرام"، قال المعهد في بيان المعهد، إنه تم رصد الهزة، اليوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2020.
© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
وأضاف البيان أن "وقت الهزة كانت في الـ 16:25 مساءا بالتوقيت المحلى وبقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر".
Advertisements
وأشار إلى أن الهزة "وقعت على خط العرض 30.14 شمالا، خط الطول 31.6 شرقا".
كما أكد البيان، أن الهزة الأرضية لم ينتج عنها أي خسائر أو أضرار، لافتا إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل على مدار الساعة لرصد وتسجيل وتحليل أية هزات أرضية قد نتعرض لها من خلال محطاتها المنتشرة بالمحافظات.
ووصل للمعهد بعض المعلومات والتى تفيد شعور بعض المواطنين بهذه الهزة اليوم السبت. بحسب وسائل إعلام محلية.
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية تضرب القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.