الجيش الأمريكي يسحب 50 جنديا من شرقي سوريا نحو العراق

أفادت مصادر أهلية لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة إن الجيش الأمريكي نقل عدد من العربات العسكرية مع ما يقارب 50 جندياً من قاعدته غير الشرعية بريف مدينة المالكية شمالي شرقي محافظة الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي، إلى إقليم شمالي العراق، للمرة الثانية خلال اليومين الماضيين.

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وتتزامن هذه التطورات مع تقارير إعلامية تناولت نية الإدارة الأمريكية الحالية سحب جنودها المتواجدين في شرقي سوريا، خصوصاً بعد التغيرات التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشملت وزير الدفاع "مارك أسبر" وتعين "كريستوفر ميلر" بدلاً عنه، والذي قام هو الأخر بإجراء تغييرات في القادة العسكريين ومنها تعين الكولونيل "دوغلاس ماكريغور" المعروف بدعواته المتكررة للانسحاب من سوريا، بمنصب المستشار الأول للبنتاغون.

وفي سياق منفصل، أكدت مصادر أهلية بريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة مقتل سعيد الأحمد الياسين أحد عناصر تنظيم "قسد" سابقاً، جراء قيام مجهولون يستقلون دراجة نارية ظهر اليوم (السبت 14 تشرين الثاني/ نوفمبر) بإطلاق النار عليه بالقرب من مفرق قرية (الحصية) في مدينة الشحيل شرقي دير الزور، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وأضافت المصادر أن الهجمات ضد عناصر تنظيم "قسد" مستمرة، حيث قتل 4 من مسلحيها في هجمات منفصلة على نقاط انتشار ومحاور تحرك مجموعاتها بريفي الحسكة ودير الزور خلال الساعات الماضية.

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© AP Photo / Hussein Malla

وذكرت المصادر أن مسلحين اثنين من تنظيم "قسد" قتلا بهجوم مجهولين على إحدى نقاطهم في محيط حقل الجبسة النفطي بمنطقة الشدادي جنوب الحسكة، في حين قتل مسلح من "قسد" برصاص مجهولين على طريق قرية العزبة شمال شرقي ديرالزور.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر أهلية في بلدة "الصبحة" بريف دير الزور الشرقي، لـ"سبوتنيك": إن الجيش الأمريكي نشر عدد من مدرعاته العسكرية على الطرقات الرئيسية والفرعية للبلدة، اليوم السبت، حيث فرض مع مسلحين موالين لها من تنظيم "قسد"، طوقاً أمنياً حول البلدة، لتبدأ حملة مداهمات وسلسلة اعتقالات بحق السكان.

وكثف الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له من تنظيم "قسد" من عملياته العسكرية، في المناطق والبلدات التي شهدت انتفاضة شعبية عشائرية ضد تواجده غير الشرعي في الفترة الماضية، حيث قامت باعتقال عدد كبير من أبناء العشائر العربية المنتفضة.