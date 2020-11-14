أعلن المنتخب السعودي اليوم السبت مغادرة نواف العابد لاعب خط وسط الفريق من المعسكر المقام بالرياض بسبب الإصابة.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: سمح هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي للاعب نواف العابد بمغادرة معسكر المنتخب المقام حاليًا في الرياض، بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب الذي كشف عن عدم إمكانية مشاركته فيما تبقى من المعسكر وحاجته لبرنامج علاجي.
وكان نواف العابد تعرض لإصابة عضلية في الفخد خلال معكسر المنتخب السعودي ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب جامايكا وديا مساء اليوم السبت على استاد الأمير فيصل بن فهد.
كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد نواف العابد بسبب الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.