العثور على لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العثور على لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جنوب البحر الأحمر. وأوضحت قيادة التحالف بحسب “الإخبارية” أن القوات المشتركة تمكنت من إزالة 157 لغما بحريا نشرتها ميليشيا الحوثي عشوائيا.

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