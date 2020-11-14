الصور الأولى لمعبر الكركرات بعد العملية العسكرية المغربية

ونشرت وكالة الأنباء المغربية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، صورا لمعبر الكركرات بعد استعادة السيطرة عليه من قبل القوات المغربية، مرفوقة بتعليق "الصور الأولى لمعبر الكركرات بعد تحريره من طرف القوات المسلحة الملكية".

وأعلنت السلطات المغربية، أمس الجمعة، التحرك أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لجبهة "البوليساريو"، حسب تعبيرها، في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".

وأضاف البيان: "تشكل هذه الأعمال الموثقة أعمالا حقيقية مع سبق الإصرار لزعزعة الاستقرار، والتي تغير وضع المنطقة وتنتهك الاتفاقات العسكرية وتمثل تهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار. إنها تقوض فرص أي إحياء للعملية السياسية التي يرغب فيها المجتمع الدولي".