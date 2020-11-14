205 وظائف عبر بوابة «العمل عن بعد».. الشروط والمزايا ورابط التسجيل

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الموارد البشرية عن توفر (205) وظائف شاغرة لحملة كافة المؤهلات، من خلال بوابة «العمل عن بعد»، بمختلف المناطق. وأوضحت الوزارة، أن الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب المواصلات، أو البعد الجغرافي أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر حسب بالشروط التالية: – الشروط العامة للتقديم : Advertisements أن يكون المتقدم أو المتقدمة (سعودي الجنسية)

أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة

إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة

حساب أبشر مفعل – المزايا للباحثين عن عمل: زيادة فرص العمل وتنوعها

توفير تكلفة المواصلات والتنقل

مرونة في زمان ومكان العمل – المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة: إدماج العاملين من الاشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل

خلق فرص مناسبة

تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي – طريقة التسجيل للباحثين عن عمل زيارة بوابة العمل عن بعد اضغط على ايقونة التسجيل (خيار > الباحث عن عمل) أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة – وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يمكن التسجيل في الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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