شكرا لقرائتكم خبر عن 8 تحذيرات لحماية الحيوانات من خطر الأمطار والسيول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 تحذيرات مهمة لحماية الحيوانات من خطر الأمطار والسيول. واشتملت تلك التحذيرات على ما يلي: – ابق الحيوانات في مكان عال وجاف بعيدا عن بطون الأودية والشعاب – احم الحيوانات وصغارها من الأمطار والبرودة – اعلم حواجز ترابية حول الحظائر لمنع وصول المياه أثناء الفيضانات Advertisements – ارفع الأعلاف والمعدات عن سطح الأرض لمنع وصول المياه إليها – ساعد بإخراج الحيوانات من الحظائر إن خشيت زيادة منسوب المياه – وفر المعدات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات مسبقا وضعها بعيدا عن المياه كي لا تتعرض للتلف – درب العمالة على جميع الخطوات الواجب اتخاذها بشكل مسبق في مثل هذه الحالات – تابع أحوال الطقس من المصادر الرسمية

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