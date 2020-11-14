أكار يؤكد لنمروش استمرار تركيا في تقديم التدريب العسكري لليبيا

وجدد أكار التزام تركيا بمواصلة المشاورات مع ليبيا ومواصلة التدريب العسكري والأمني ​​لليبيا، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

​وقال إن "تركيا تدعم استقرار ليبيا واستقلالها وسيادتها".

وأكد آكار أن تركيا تسعى لضمان وحدة ليبيا، للمساهمة في إعادة بنائها واستقرارها، واستمرار تقديم التدريب العسكري والأمني لليبيين، وكذلك تقديم الدعم والمشورة.

وتأتي زيارة نمروش بعد يوم من اتفاق الأطراف الليبية المتحاربة على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

واتفق المشاركون على إنشاء مجلس رئاسي جديد وهيئة تنفيذية لإدارة الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات وطنية، بحسب ستيفاني توركو ويليامز، رئيسة بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا.