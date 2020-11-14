مصر... حصيلة الكشف الأثري الضخم في سقارة... فيديو

وقالت في بيان رسمي إنه تم العثور على 100 تابوت خشبي مغلق يعود عمرها إلى أكثر من 2500 سنة، و40 تمثالا خشبيا لـ"بتاح سوكر" إله جبانة سقارة، وتمثاليت خشبيين من أروع ما يكون، بحسب الوزارة.
وتابعت وزارة الآثار في بيانها أن الكشف الأثري الضخم في سقارة تضمن أيضا عدد من تماثيل الأوشابتي والتمائم، و4 كارتوناج مذهب.
وأكد وزير السياحة المصرية، الدكتور خالد العناني، في مؤتمر الإعلان عن الكشف الأثري الضخم في سقارة أن ما تم الإعلان عنه ليس نهاية الكشف، وأعمال الحفائر مستمرة، وسوف نعلن عنها تباعا.
وأضاف العناني أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان ن كشف أثرى جديد بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهى حواس، بمنطقة آثار سقارة.
وحضر مؤتمر الإعلان عن آثار سقارة الضخم، اليوم السبت، عدد من الفنانين والمشاهير، في مقدمتهم يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي.
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