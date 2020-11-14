بدايته كانت من الغد.. إلغاء إضراب المخابز في تونس

وبحسب موقع "ألترا تونس" قالت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المخابز التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إنها ألغت الإضراب الذي كانت تعتزم تنفيذه لمدة ثلاثة أيام بداية من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفق بيان نشرته منظمة الأعراف على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وأوضح البيان أن إلغاء الإضراب جاء بعد التوصل إلى اتفاق بين الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المخابز التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات.

ووفقا للبيان فقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق في أعقاب جلسة انعقدت مساء الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بمقر الوزارة وحضرها وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد ونائب رئيس الاتحاد حمادي الكعلي ورئيس غرفة المخابز محمد بوعنان.

يذكر أن الغرفة النقابية الوطنية للمخابز التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كانت قد قررت إيقاف النشاط بكل ولايات الجمهورية بداية من يوم 15 نوفمبر القادم.

وعزت الغرفة النقابية قرارها لعدم إستجابة وزارة التجارة للقرار الموقع بين لجنة المفاوضات والوزارة، حسب ما ورد في تدوينة نشرتها على الصفحة الرسمية.

وأشارت إلى أن القرار تم اتخاذه عقب إجتماع لها الخميس 22 أكتوبر 2020 بمقر الإتحاد الجهوي بصفاقس، مؤكدة مراسلة الوزارة بهذا الخصوص.