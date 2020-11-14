«بريف».. محرك بحث جديد يجذب الملايين ويهدد «جوجل»

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
دخل محرك بحث “بريف”، وهي كلمة تعني “الشجاع”، عالم محركات البحث بقوة، واستطاع جذب 20 مليون مستخدم من محركات البحث الأخرى مثل “غوغل كروم” و”موزيلا فايرفوكس” و”سفاري”.
وارتفع عدد مستخدمي متصفح “بريف” بنسبة 130 % خلال عام واحد من إطلاقه، وذلك بسبب ميزاته الخاصة التي تشدد على خصوصية المستخدم.
وأوضح المدير التنفيذي لبريف، بريندن إيتش: أن “الناس سئمت من مراقبة الرأسمالية لهم خلال محركات البحث، وانتقل 20 مليون شخص لبريف لتجربة بحث جديدة تتيح لهم السيطرة على تجربتهم في الإنترنت بأنفسهم”.
ويؤكد مؤسسو “بريف” أن محرك البحث لديهم يعمل بقوة وفعالية على حظر الإعلانات ومتتبعي التحركات على الإنترنت، بفضل ميزات خصوصية عالية.
ويأتي نجاح “بريف” الواضح خلال العام الماضي بفضل حملة لتشجيع السلطات على تضييق الخناق على هيمنة “غوغل كروم” على سوق المتصفحات.
ويضم متصفح “بريف” الآن 20.5 مليون مستخدم نشط شهريا، ارتفاعا من 8.7 مليون في نوفمبر 2019، و7 ملايين مستخدم نشط يوميا، ارتفاعا من 3 ملايين قبل 12 شهرا فقط.
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